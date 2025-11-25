Tabasco, Chiapas y Baja California, estados con mayor aumento en homicidios doloso

Staff/RG

México acumuló 29,784 homicidios dolosos en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con datos de TResearch actualizados al 23 de noviembre de 2025. Ese mismo día se registraron 65 asesinatos en el país.

En la jornada del 23 de noviembre, Guanajuato fue nuevamente la entidad más violenta, con 7 homicidios, seguido por Nuevo León con 6. También destacaron Baja California y Michoacán, con 5 casos cada uno, mientras que estados como Guerrero, Jalisco, Sonora y Veracruz reportaron 4 asesinatos.

En el acumulado del sexenio, Guanajuato mantiene el primer lugar nacional con 3,426 asesinatos, seguido por el Estado de México (2,344), Chihuahua (2,135), Baja California (2,072) y Sinaloa (2,048).

Otros estados con cifras elevadas son Guerrero (1,646), Michoacán (1,524), Jalisco (1,491) y Sonora (1,412).

Tres entidades muestran los aumentos más pronunciados en asesinatos durante el actual gobierno: Tabasco, con un alarmante crecimiento de 308%; Chiapas, con 95%; y Baja California Sur, con 88%.

Por el contrario, los estados con mayor reducción son Zacatecas, donde los homicidios bajaron 48%; Tamaulipas, con una disminución del 29%; y Durango, con 11% menos.