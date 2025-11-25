Vinculan a proceso a Fátima Isabel ‘N’ por homicidio de sacerdote en Tultitlán

EL VALLE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informa que un Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, determinó la vinculación a proceso en contra de Fátima Isabel “N” por su posible participación en el delito de homicidio calificado en agravio de E.B.H.V., sacerdote reportado como desaparecido en el municipio de Tultitlán. Por estos mismos hechos también se encuentran vinculados a proceso María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, como ayer lo informó esta Fiscalía.

De acuerdo con la investigación de esta Representación Social, se encuentra acreditado el dolo en la conducta de acción desplegada por la indiciada, ya que, junto con María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, habrían privado de la vida a la víctima con pleno conocimiento del hecho por lo que se encontraría acreditado el dolo como elemento subjetivo genérico en la conducta de acción desplegada por los agresores, encuadrándose sus conductas a lo dispuesto por la fracción I del artículo 8 del Código Penal vigente en el Estado de México.

Con base en los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, la Autoridad Judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y determinó un plazo de tres meses para el cierre de investigación.

En la entidad, el homicidio doloso se encuentra previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II, 245 fracción II, en relación con los numerales 6, 7 y 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d), fracción II, inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México y es sancionado con una penalidad de hasta 70 años de prisión.

Cabe señalar que, el pasado 14 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Fátima Isabel “N”, investigada por el delito de desaparición cometida por particulares, posteriormente fue ingresada a un penal a disposición de la Autoridad Judicial, previamente también detuvo a ingresó a un penal a Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N” por el mismo hecho delictivo.

Posteriormente cumplimentó mandamiento judicial en contra de los tres implicados por el delito de homicidio calificado, por lo que Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Isabel “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en la comisión de dos delitos diversos, el de desaparición de personas y el de homicidio cometidos en agravio de E.B.H.V.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.