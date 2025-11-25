Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en cuatro entidades y detuvieron a 15 personas de una célula delictiva

Staff/RG

La operación fue liderada por personal de Marina, FGR y SSPC junto con Defensa y GN

Se aseguraron 14 inmuebles, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo táctico

Se generó una afectación de aproximadamente 97 millones de pesos a las operaciones de esta célula delictiva

Derivado de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) ejecutaron 15 órdenes de cateo en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, para desarticular una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo y tráfico de armas.

Al recabar los datos de prueba suficientes, un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles: tres en Puebla, seis en Morelos, cinco en Estado de México y uno en la capital del país, como resultado se detuvo a 15 integrantes de la organización criminal, seis de ellos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entre los que se encuentran Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, identificados como los principales líderes.

Se aseguraron diversas dosis de droga, siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles. Lo asegurado representa una afectación aproximada de 97 millones de pesos.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.