Grupo Cañaveral de Humberto Pabón lidera los charts de radio en Estados Unidos y México

En Estados Unidos, se coloca en el #1 del Chart Regional Mexican Airplay de Billboard con su sencillo “Qué Bello”, a dueto con Marisela

Se apodera, por segunda semana consecutiva, del Chart Popular de Monitor Latino México con “Echarme al Olvido”, en su versión con La Joaqui

Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, se apodera de las listas de popularidad de radio en México y Estados Unidos con los sencillos “Echarme al olvido” en su versión con La Joaqui y “Qué Bello” junto a Marisela, respectivamente.

Con una mezcla de nostalgia, ritmo y sentimiento, ambos temas no solo representan una fusión inigualable con reconocidas cantantes en diferentes géneros musicales, sino también son una conexión entre generaciones y culturas que reafirma la vigencia de la cumbia como un lenguaje universal.

“Echarme al Olvido” y “Qué Bello”, temas que se han convertido rápidamente en un favorito del público en México y Estados Unidos, son parte del álbum ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón (Volumen 2)’, un proyecto especial que celebra la vida y trayectoria del líder del grupo con un viaje musical a través de la prolífica carrera de Don Humberto Pabón, revitalizando sus creaciones para el disfrute de sus fieles seguidores y las nuevas audiencias.

