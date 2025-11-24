Cae reclutador de sicarios en centros de rehabilitación; de ahí salió grupo que mató a Carlos Manzo

PUBLIMETRO MÉXICO

El Gobierno federal informó un nuevo avance en las investigaciones relacionadas con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, autoridades federales y estatales detuvieron a un presunto reclutador clave en la estructura criminal que operaba en la región.

Nuevo implicado en magnicidio

De acuerdo con el comunicado conjunto, elementos de la Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional, SSPC y autoridades locales detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio “N”, de 36 años, señalado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para adicciones.

Según investigaciones de Milenio, dos de los implicados en el homicidio del alcalde, Víctor Manuel ‘U’ y Josué ‘N, se conocieron en el interior de una clínica de rehabilitación. Tras labores de seguimiento, Jaciel Antonio “N” fue localizado en las inmediaciones de un hotel y detenido por delitos de cohecho y contra la salud. Fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente

Avances en el caso Manzo

Este operativo se suma a la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como autor intelectual del asesinato. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el grupo criminal ordenó disparar contra el alcalde “aunque estuviera acompañado”, además de vigilar su ruta y movimientos previos.

Harfuch confirmó también, en entrevista con Azucena Uresti, que los agresores intentaron matarlo un día antes, el 30 de octubre, pero fallaron y posteriormente recibieron un castigo de su propia célula.

En las últimas horas, se difundió además la carta póstuma atribuida a Ramiro “N”, uno de los implicados hallados sin vida. Según Milenio, la misiva fue encontrada por su pareja y revela que temía ser silenciado, admitía haber fallado a su familia y reconocía vínculos con El Licenciado.