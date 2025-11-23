IEE confía que INE cubrirá puesto vacante  antes del proceso electoral 2026–2027

Jorge Barrientos

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Cruz García, expresó su confianza en que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá en breve la convocatoria de la consejería vacante, antes del inicio del proceso electoral 2026–2027.

Señaló que, hasta el momento, el IEE no ha sido notificado sobre una fecha específica para que el INE dé a conocer las bases de participación para las personas interesadas en el cargo. No obstante, refirió que el asunto ya se encuentra en análisis dentro de las comisiones del instituto nacional y podría resolverse en el corto plazo.

Cruz García recordó que la situación de Puebla no es única, pues en otros estados también hay órganos electorales locales con espacios sin cubrir, incluso con presidencias pendientes de designación.

Subrayó que el INE, en ejercicio de su facultad exclusiva, es el encargado de emitir la convocatoria y conducir el proceso de selección, que puede extenderse hasta seis meses, al incluir etapas como la presentación de exámenes, entrevistas y ensayos.