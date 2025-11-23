Amozoc lleva a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, Clase 2007 y Remisos

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 23 de noviembre de 2025.- El Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 a través de la Junta de Reclutamiento llevó a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional, Clase 2007 y Remisos, encabezado por el presidente municipal, Severiano De La Rosa Romero, y el Subteniente de Arma Blindada, Adrián Iglesias Flores, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En total, más de 450 jóvenes participaron en este acto cívico, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Militar Nacional. La actividad fue organizada por la Junta Municipal de Reclutamiento, dirigida por Alberto Reyes Valencia, garantizando un proceso ordenado, responsable y con acompañamiento permanente.