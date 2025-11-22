Del 19 al 22 de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Economía

Desde Puebla

Reflexionar sobre los retos y desafíos que representa la enseñanza de las Matemáticas, así como dotar de herramientas al ejercicio docente, fueron los propósitos del XII Taller Internacional Tendencias en Educación Matemática basada en la Investigación, que se desarrolló del 19 al 22 de noviembre, con la participación de investigadores, estudiantes y docentes de esta disciplina en diferentes niveles educativos.

Organizado por el posgrado en Educación Matemática de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, este foro académico constó de conferencias, presentación de cárteles, resultados de investigación y experiencias en el aula, así como talleres, realizados en el auditorio de la Facultad de Economía, en CU.

La conferencia inaugural, “La teoría APOE, una teoría dinámica que evoluciona sin renunciar a sus principios fundamentales”, fue impartida por la doctora María Trigueros Gaisman, Investigadora Emérita Nacional de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Asimismo, tuvieron lugar talleres, entre otros: “El trabajo en el aula desde la teoría APOE”, y “Creación de problemas aritméticos de enunciado verbal”. En la clausura de la edición número XII del Taller Internacional Tendencias en Educación Matemática basada en la Investigación, se impartió en línea la conferencia “Articulando teoría y práctica: El caso del enfoque ontosemiótico en educación matemática”, a cargo del doctor Juan Díaz Godínez, de la Universidad de Granada, España.