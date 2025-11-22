Un oro y tres bronces ganan estudiantes BUAP en los FISU AMERICA Combat Sport

Evelyn Katy Sotarriba Sánchez, Jatzidi Onei Oliveros Juárez y Luna Andrea Montiel López

Desde Puebla

Si su sueño fue competir en un torneo panamericano, incluso mundial, la estudiante de la BUAP, Evelyn Katy Sotarriba Sánchez, lo alcanzó con creces. La tricampeona en lucha olímpica, en tres años consecutivos de la Universiada Nacional, se coronó con el oro en los FISU AMERICA Combat Sport, que reunió en Lima, Perú, a deportistas universitarios de todo el continente, en las disciplinas de lucha olímpica, taekwondo, wushu, judo y karate.

Cinco combates contra dos contrincantes peruanas le valieron el oro en la primera edición de los FISU AMERICA Combat Sport, en los cuales considera que la concentración y confianza en sí misma, pero sobre todo su técnica, fueron la clave del éxito. Habilidades y valores en los cuales ha sido fundamental su entrenador Jorge Rosas.

En ese torneo que se celebró del 24 de octubre al 1 de noviembre, la Máxima Casa de Estudios en Puebla fue también representada con otras dos deportistas destacadas: Jatzidi Onei Oliveros Juárez, de la Licenciatura en Biotecnología, y Luna Andrea Montiel López, de la Licenciatura en Comunicación, quienes trajeron a casa tres medallas de bronce en taekwondo.

Evelyn, ejemplo de disciplina deportiva y académica

Portadora de 45 medallas en lucha olímpica, la mayoría de oro y plata, Evelyn Sotarriba Sánchez, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Psicología de la BUAP y tricampeona en esta disciplina, en la categoría de -50 kilogramos femenil, ediciones 2023, 2024 y 2025 de la Universiada Nacional, se prepara para su próximo torneo: la Universiada Nacional 2026.

Perder su primera competencia, a una edad temprana -empezó a entrenar a la edad de 9 años-, la inspiró a superarse en el deporte más antiguo de los Juegos Olímpicos. “Tuve muchos nervios, pero perder me dio el impulso para saber que estaba hecha para esto”.

Esta trayectoria no siempre fue lineal. Su participación en competencias estatales, nacionales e internacionales es resultado de su disciplina deportiva y del impulso de su entrenador, pieza clave en su carrera.

“Hubo muchos obstáculos, porque se cree que una mujer no está hecha para un deporte de combate; pero mi trayectoria deportiva ha valido la pena. He tenido bajas, pero la voluntad de quienes creen en mí ha sido la base para no desistir, y mi entrenador siempre ha creído en mí”.

La estudiante de la Facultad de Psicología, con promedio de 9.3, afirma que el estudio y el deporte pueden ir de la mano. Por ello, su próxima meta es especializarse en Psicología del deporte, un área del conocimiento que provee de elementos para la estabilidad y salud mental de los atletas.

Tres bronces

Jatzidi Onei Oliveros Juárez, estudiante del noveno semestre en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, participó en los FISU AMERICA Combat Sports 2025, en Lima, Perú, donde obtuvo dos medallas de bronce en taekwondo, una en poomsae tradicional y otra en poomsae freestyle.

El pase para competir en este encuentro internacional lo obtuvo tras participar en la Universiada Nacional 2025, donde ganó la medalla de plata; y en la justa internacional en Lima, la primera en la que participa fuera del país, se enfrentó a universitarios de Costa Rica, Perú y Chile.

Jatzidi Onei Oliveros, quien practica el taekwondo desde los cinco años, agradeció el apoyo de la universidad, de la Rectora Lilia Cedillo, de los entrenadores y maestros. Refirió que el apoyo e impulso que se le da al deporte en esta gestión destaca sobre otras administraciones.

Por su parte, Luna Andrea Montiel López, alumna del tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, obtuvo un bronce en la disciplina de taekwondo en los FISU AMERICA Combat Sports 2025, enfrentándose a Brasil y Ecuador, gracias al oro que obtuvo en la pasada Universiada Nacional en la categoría de combate.

Andrea Montiel refiere que este deporte, que practica desde los seis años, le ha brindado la seguridad y la disciplina necesaria para enfocar sus metas. Agradeció además el apoyo de la institución porque sus gastos para participar en esta competencia fueron cubiertos por la institución, a la cual representa con orgullo.