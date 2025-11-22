Policías municipales, cerca de atropellar a mujer ciclista en Tepeaca

Desde Puebla

Esta tarde, en las inmediaciones de la “Quinta Panchita” se registró un percance en la avenida Maximino Ávila Camacho y 7 Poniente, donde una patrulla de la policía municipal habría estado involucrada contra una ciclista.

De acuerdo con testigos, la unidad oficial presuntamente casi atropella a una mujer en bicicleta, que quedó a un costado de la parte trasera de la patrulla.

En la imagen se observa la bicicleta tirada junto a la unidad, pero no hay información oficial sobre cómo ocurrió realmente el hecho ni si hubo lesiones.