Policías municipales, cerca de atropellar a mujer ciclista en Tepeaca

Desde Puebla
Esta tarde, en las inmediaciones de la “Quinta Panchita” se registró un percance en la avenida Maximino Ávila Camacho y 7 Poniente, donde una patrulla de la policía municipal habría estado involucrada contra una ciclista.
De acuerdo con testigos, la unidad oficial presuntamente casi atropella a una mujer en bicicleta, que quedó a un costado de la parte trasera de la patrulla.
En la imagen se observa la bicicleta tirada junto a la unidad, pero no hay información oficial sobre cómo ocurrió realmente el hecho ni si hubo lesiones.
