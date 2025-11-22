Empleados de tienda 3B detuvieron a ratero en Huauchinango

Hartos de la inutilidad policial

Abelardo Domínguez

Luego de robar otra vez la tienda 3B de el Paraíso en menos de 48 horas, mejor los empleados detuvieron al asaltante ya que la policía no hace nada.

¡Cayó otra rata, ahora en El Paraíso!

Empleados de la Tienda 3B detuvieron a un presunto RATERO luego de asaltarles.

Los empleados lo corretearon hasta las inmediaciones del Colegio Hidalgo, donde lo sometieron y retuvieron hasta la llegada de una patrulla de la policía municipal.

Fue la segunda persona detenida por habitantes el día de hoy en Huauchinango.