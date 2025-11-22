Preocupa el estado de salud de Jamaica tras dura caída en Miss Universe 2025

Excelsior

La situación médica de Gabrielle Henry, Miss Jamaica en Miss Universe 2025, ha generado profunda preocupación tanto en su país como entre seguidores del certamen. La joven representante permanece en cuidados intensivos luego de la aparatosa caída que sufrió el pasado 19 de noviembre.

A través de un comunicado oficial, la organización de Miss Universe Jamaica informó que la familia de la modelo dio una actualización sobre su estado de salud. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quien se encuentra en Tailandia acompañada de su madre, Maureen Henry, aseguró que la situación es más delicada de lo que inicialmente se pensaba.

Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde, declaró Phylicia, marcando un tono de preocupación que rápidamente encendió las alarmas entre seguidores del certamen.

Un accidente que conmocionó Miss Universo 2025

El accidente ocurrió durante la pasarela de traje de noche, cuando Gabrielle, de 28 años, avanzaba con la mirada al frente y, al dar un paso en falso, cayó fuera del escenario. Las luces se apagaron de inmediato y miembros del equipo, entre ellos Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil, corrieron a auxiliarla.

Siete días mínimos en la UCI

La organización de Miss Universe Jamaica reveló que, según los médicos, Gabrielle deberá permanecer al menos siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde continúa siendo monitoreada por un equipo de especialistas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los médicos mantienen una vigilancia estrecha ante posibles complicaciones, mientras se realizan estudios y tratamientos específicos para garantizar su recuperación.

La organización pide oraciones y respeto

Ante el difícil panorama, la organización de Miss Universe Jamaica hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para mantenerse unidos en apoyo a la joven. El mensaje incluyó una petición clara de respeto y responsabilidad ante la difusión de información.

Pedimos seriamente a los jamaiquinos y a la diáspora que mantengan a Gabrielle en sus oraciones. Alentamos a los amigos y seguidores alrededor del mundo a levantarla en amor, fuerza y esperanza, expresó el organismo.

Asimismo, solicitaron evitar rumores o comentarios negativos que puedan causar angustia adicional a la familia: “Nuestro enfoque principal sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos. Rogamos compasión, sensibilidad y privacidad durante este periodo difícil”.

Mientras Gabrielle Henry continúa su proceso de recuperación, miles de personas alrededor del mundo se han sumado a los mensajes de apoyo. La caída de Miss Jamaica se ha convertido en uno de los momentos más impactantes del certamen Miss Universe 2025, dejando en pausa su participación y generando un clima de incertidumbre respecto a su evolución.