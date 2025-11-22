Inicia operaciones 1er tramo del Tren Interoceánico; recorre Oaxaca y Chiapas

Excelsior

Con la finalidad de dar más movilidad férrea al país, se inició la apertura del Primer Tramo de la línea K Istmo-Soconusco del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una vía férrea que enlaza Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con Tonalá, Chiapas.

El arranque se dio en Tonalá, y marca un paso clave dentro del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto pensado para unir el Pacífico y el Atlántico, y que apunta a abrir una alternativa competitiva para el comercio global mientras impulsa la economía del sur y sureste mexicano.

Obra de gran importancia

La modernización de este tramo, que forma parte de un conjunto de poco más de 461 kilómetros, implicó rehabilitar 175 kilómetros de vía, renovar 162 puentes y atender siete estaciones.

A esto se suman 212 obras de drenaje que, según técnicos del proyecto, eran indispensables para garantizar seguridad durante la temporada de lluvias.

El objetivo es ofrecer un transporte de carga y pasajeros más seguro y competitivo, algo que los trabajadores del ferrocarril repiten con cierto orgullo.

Más obras comunitarias

En paralelo, y con apoyo de la SEDATU, se realizaron 74 obras comunitarias en poblaciones cercanas. Esto generó más de mil ochocientos empleos locales. Además, se entregaron más de mil doscientos apoyos de vivienda. En varias de esas comunidades se ha comentado que estas obras, pequeñas pero visibles, son las que más impacto han tenido en la vida diaria.

Conectarán dos océanos

Con la inauguración del tramo, el corredor Interoceánico avanza hacia su meta central, conectar dos océanos y reposicionar a México como un punto clave en el flujo comercial mundial, aunque para muchos habitantes del Istmo el valor inmediato está en algo más sencillo.

A la ceremonia asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó el corte de listón en la estación de Tonalá, acompañada por el titular de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y por el vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, responsable del CIIT.

También se sumaron los gobernadores de Chiapas y Oaxaca, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Salomón Jara Cruz, además de autoridades de distintos niveles.

Durante el recorrido, que avanzó hacia Arriaga, Chahuites y Juchitán, se realizaron breves actos simbólicos en cada estación.

Vecinos y comerciantes se concentraron para ver pasar el convoy, algunos comentaban que hacía décadas no veían actividad ferroviaria en la zona. En Arriaga, por ejemplo, hubo tiempo para caminar por el parque lineal recién rehabilitado, un espacio que la comunidad presume desde hace semanas.