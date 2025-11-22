Asesinaron a mujer en Texmelucan

Desde Puebla

Una mujer perdió la vida atacada a balazos por desconocidos en San Baltazar Temaxcalac, San Martin Texmelucan.

Vecinos de la calle Oaxaca entre Tlaxcala y Sonora reportaron múltiples detonaciones.

La mujer presentó varias heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.

Se presume un ataque directo.