Asesinaron a mujer en Texmelucan

Desde Puebla
Una mujer perdió la vida atacada a balazos por desconocidos en San Baltazar Temaxcalac, San Martin Texmelucan.
Vecinos de la calle Oaxaca entre Tlaxcala y Sonora reportaron múltiples detonaciones.
La mujer presentó varias heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.
Se presume un ataque directo.
