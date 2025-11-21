FILIAZ impulsa ilustrAcción, encuentro internacional que da proyección global a la ilustración mexicana

Staff/RG

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ), en colaboración con la Biblioteca Vasconcelos y Alboroto Ediciones, presenta ilustrAcción, un nuevo programa internacional dedicado a la profesionalización del sector de la ilustración contemporánea. Con esta iniciativa, la FILIAZ reafirma su compromiso con la formación profesional y la difusión del talento mexicano, y fortalece los lazos entre la creación artística, la lectura y el entretenimiento.

En su primera edición, ilustrAcción 2025 se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México. El programa incluye una exposición central, conversatorios, mesas redondas y talleres impartidos por reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los invitados se encuentran Elena Pasoli (directora general de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia) Iván Canu y Giacomo Benelli (Mimaster Illustrazione, Italia), Joan Negrescolor (Cataluña), Paula Fernández (Argentina), Alejandro Magallanes, Jorge Alderete, Luisa F. Arellano, Valeria Gallo, Regina Olivares, Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, entre otros.

La exposición principal, titulada Poesía Visual, está dedicada a la obra de la ilustradora mexicana Mariana Alcántara, ganadora del Premio de Portafolio de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Su trabajo, reconocido en certámenes internacionales como Sharjah, BRAW y Chen Bochui, se distingue por su lenguaje poético y su capacidad para transformar lo cotidiano en experiencias simbólicas. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de enero de 2026 en la Biblioteca Vasconcelos.

“La ilustración es una forma de pensamiento visual que permite imaginar, crear y acompañar nuevas maneras de ver el mundo. Con ilustrAcción, la FILIAZ busca ser un puente entre artistas, jóvenes lectores y editores que comparten la convicción de que el arte también se lee”, señaló Mariana Estévez, directora de la FILIAZ.

Después de su inauguración, ilustrAcción continuará en marzo de 2026 dentro del marco de FILIAZ 2026, que se celebrará del 13 al 22 de marzo en Aztlán Feria de Chapultepec en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Esta segunda edición reunirá a artistas de la Comunidad Europea y de México, quienes impartirán talleres y conferencias en torno al tema “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar”.

Con proyectos como ilustrAcción, la FILIAZ consolida su papel como una de las ferias del libro más innovadoras de América Latina. Es la primera en realizarse dentro de un espacio de entretenimiento, donde la cultura y la diversión conviven para inspirar a nuevas generaciones de lectores y creadores.