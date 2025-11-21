Juan Gabriel un éxito con los jóvenes y las plataformas digitales

EL CONFESIONARIO

El efecto Juan Gabriel no se puede detener, los chavos que hoy están lejos de su trayectoria son sus nuevos fans: casi el 60% de quienes descubrieron o agregaron “al Divo” a sus playlists tras el documental tienen menos de 29 años.

*Latinoamérica volvió a cantar sus canciones; México +140%, Estados Unidos +130%, Colombia +100%.

*60% de nuevos fans tienen menos de 29 años y las búsquedas de Juan Gabriel se triplicaron en Spotify.

*Más de 1.6 millones de nuevos oyentes hoy suman 14 millones.

*Los streams de canciones como “Es mejor decir adiós” se dispararon 3,300% en Spotify seguidos por “Debo hacerlo” y “Yo no sé qué me paso”.

*Y que decir de las más de 170 mil personas que se reunieron en el zócalo capitalino para recordar el épico concierto en Bellas Artes tan polémico, pero tan ovacionado y aplaudido hoy como hace 35 años.

Todos esto inicio con la salida de la serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

Directora: María José Cuevas (Bellas de Noche, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas)

Productoras: Laura Woldenberg & Ivonne Gutiérrez (1994, Las tres muertes de Marisela Escobedo, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas).

Compañía productora: Mezcla

1.8 millones de visualizaciones en la primera semana, Juan Gabriel se posiciona en el top 10 global de series de Netflix y el número 1 de las series más vistas de Netflix en México a una semana de su estreno.

Ahora, el Divo de Juárez ha alcanzado el lugar número 6 del top 10 global de series (de habla no inglesa) con 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas vistas.

Colocándose así, en el top 10 de series en 14 países de Latinoamérica: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador y Venezuela. Y estando en el primer lugar de series de Netflix en México.

Más sobre Juan Gabriel

Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel y cariñosamente llamado “El Divo de Juárez,” nació en Parácuaro, Michoacán, y saltó a la fama tras comenzar su carrera como Adán Luna, cautivando a las audiencias en modestos bares. Su primer éxito, “No Tengo Dinero,” marcó el inicio de un ilustre viaje donde conmovió a millones con canciones llenas de sentimiento como “Amor Eterno,” “Querida,” y “El Noa Noa.” Con más de 47 álbumes y un legado atemporal, Juan Gabriel se convirtió en un faro de la música latina, compartiendo su pasión con el mundo y siempre recordando sus raíces al retribuir a la comunidad que tanto amaba.

Sus ventas totales se estiman en más de 150 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo,​ lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas discográficas de la historia.

Su obra abarca más de 1800 composiciones que han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento, portugués e inglés e interpretadas por más de 1500 artistas y grupos de todo el mundo, por lo que es el compositor hispano más cantado y versionado a nivel mundial. Fue incluido en el año 2016 de manera póstuma en El Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos.

El 12 de agosto de 2016, Juan Gabriel ofreció un concierto en Puebla donde sería el ultimo donde el pisaría este estado que coreaba una a una de sus canciones justo 16 días antes de su fallecimiento en el Centro de Espectáculos Acrópolis, hoy Auditorio GNP donde estreno la canción “Qué bonita es Puebla”.

Falleció un 28 de agosto de 2016 a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio. Sus restos fueron llevados al Palacio de Bellas Artes, donde fue homenajeado por más de 700 mil personas y una audiencia televisada de 11,8 millones, siendo uno de los acontecimientos y funerales con mayor asistencia en la historia del país. Sus cenizas descansan en su casa de Ciudad Juárez.

Solo me queda decir que cuando las cosas están bien hechas pasan a la historia como este efecto Juan Gabriel que sigue tan presente como el primer día y por supuesto dejando cuantiosas ganancias a sus herederos y sumando nuevos y jóvenes seguidores… finalizaré diciendo que él no usaba teléfono ni redes sociales, mucho menos hacia videos virales, simple sencilla y llanamente hacia lo que le gustaba hacer, cantar, componer y entregarse a su publico.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

