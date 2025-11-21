“Después” protagonizada por Ludwika Paleta y Nicolás Haza llega a las salas cinematográficas a nivel nacional

Madre e hijo en le vida real en una historia íntima sobre el duelo, la memoria y los secretos familiares.

Dirigida por Silvia Gómez Córdova.

Por Mino D’Blanc.

Protagonizada por Ludwika Paleta y Nicolás Haza quienes son madre e hijo en la vida real, la película “Después”, dirigida por Sofía Gómez Córdova (Premio FRIPESCI y Mezcal en la categoría “Mejor Dirección” en el FICG por “Los años azules”) llega a las salas cinematográficas a nivel nacional bajo la producción de Mandarina Cine.

“Después” es una historia íntima sobre el duelo, la memoria y los secretos familiares. Con un tono íntimo y profundamente humano, retrata la historia de Carmen (Ludwika Paleta), quien tras años de construir una relación cercana con su hijo Jorge (Nicolás Haza), se enfrenta a su muerte inexplicable. Ella emprende un viaje silencioso de descubrimiento, enfrentando los secretos que su hijo guardaba y los vacíos que ella misma había aprendido a ocultar.

Ludwika Paleta ofrece una de las interpretaciones más contenidas y conmovedoras de su carrera, dando vida a una mujer quebrada por la pérdida pero impulsada por la necesidad de entender. A su lado, su hijo Nicolás Haza muestra una presencia magnética y natural, compartiendo con su mamá una química que trasciende la ficción.

“Después” fue filmada entre Guadalajara, Melague y Aguascalientes. El elenco está también conformado por Luis Velázquez, Darío Rocas, Adriana Palafox y Alan Oliva, quienes con sus interpretaciones acompañan la fragilidad emocional del relato con sutileza y verdad.

La directora Sofía Gómez Córdova comento sobre la película: “nace de la necesidad de mirar de cerca aquello que no comprendemos: el dolor, la ausencia, la memoria. Habla de lo que queda cuando el otro ya no está y de cómo el amor, incluso roto, puede ser una forma de reencuentro”.

“Después” refleja el interés constante de la directora quien es oriunda de Aguascalientes, por descentralizar la producción cinematográfica mexicana. Ella vuelve a explorar los vínculos familiares desde la intimidad y la contención, reafirmando su estilo visual sensible y su mirada profundamente empática hacia los personajes; entrega una obra que habla del duelo sin melodrama, del amor sin consuelo y del reflejo que encontramos en el vacío. Una película que, más que sobre la muerte, trata sobre la posibilidad de seguir existiendo después del dolor.

La película es producida por la propia Silvia Gómez Córdova que es de Brujazul, Julia Cherrier que es de Calouma Films y Paulina Villavicencio que es de Distruptiva Films, quienes encabezaron el proyecto con el respaldo de Simplemente y Filma en Jalisco, así como de Toushka Ventures y Moontall Productions. También tuvieron el respaldo de EFICINE, FOCINE-IMCINE, Filma en Jalisco (COFIEJ) y ASUR.

El director de fotogarfía es Ernesto Trujillo. El diseño de producción lo hizo Paloma Camarena. Maquillaje y vestuario los realizó Karine Hernández. El diseño sonoro es de Miguel Mata, Odín Acosta y Carlos Cortés Navarrete. La edición fue realizada por la propia directora y por Perlis López. La música original fue compuesta por Anan (Natalia Gómez).

“Con esta película reafirmamos nuestro compromiso por producir cine mexicano autoral, diverso y profundamente humano. Sofía logra una pieza que trasciende lo local y resuena