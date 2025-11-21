Por Mino D’Blanc

“La Princesa de Barrio” es el nuevo sencillo de Tania Laure, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

En esta canción autoría de José Gutiérrez Flores y producción, mezcla y máster del propio compositor y de José Antonio Palafox (Díselo Pala), la talentosa cantante retrata el contraste entre una vida de lujos y la realidad donde cada avance se obtiene con dedicación. La letra resalta la esencia del barrio y la fuerza de quienes salen de él: boxeadores, deportistas, médicos y muchas otras personas que ponen en alto su origen y se sienten orgullosas de representar.

Tania Laure puntualizó sobre “La Princesa de Barrio”: Para mí, haber tenido la oportunidad de sacar una canción inspirada en todos los mexicanos emprendedores, trabajadores, honestos y fregones, ha sido uno de los halagos y regocijos más enormes que he tenido en mi carrera; al igual que a mí, me han dicho de manera despectiva que vengo del “barrio” y no se han dado cuenta aún, del orgullo que se siente haber salido adelante sin privilegios, sin muchos recursos, pero con todas las ganas de ser grande. Esta canción es para ti, que te ha costado lo que tienes, pero te fuiste leal a ti mismo siempre”.

El video de “La Princesa de Barrio” fue realizado en el estudio UMPEQ en San Antonio, Culhuacan, Iztapalaba y realizado por Saulo Camaal Buch y José Antonio Palafox.

“La Princesa de Barrio” es tema en género cumbia moderna y con alma tradicional que rinde homenaje a la gente que lucha día a día por salir adelante, con orgullo, ritmo y corazón.