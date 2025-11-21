Definidos! Así quedaron los duelos de Repechaje al Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey y Guadalajara

Medio Tiempo

Luego de conocerse la mayoría de los clasificados al Mundial 2026, restan seis lugares y dos de ellos se definirán en Monterrey y Guadalajara en marzo de 2026; este jueves se dieron a conocer cómo estarán los partidos y las llaves en el sorteo realizado en Zúrich

En esta serie de partidos a nivel intercontinental se verán las caras selecciones de Conmebol, AFC (Confederación Asiática de Futbol), CAF (Confederación Africana de Futbol), OFC (Confederación de Futbol de Oceanía) y la Concacaf.

Hay que recordar que las selecciones de UEFA no participan en estos encuentros, ya que dicha confederación tiene su sistema para definir a los combinados que estarán en el Mundial, con 16 equipos peleando por cuatro lugares.

Nueva Caledonia estará en la Semifinal 1, donde enfrentará a Jamaica, donde el ganador tendrá que jugar la Final contra la República del Congo, que fue puesta directa en la Final 1.

En la semifinal 2 está Bolivia, que se enfrentará a Suriname, que está buscando avanzar a una Copa del Mundo por primera vez y el ganador de esta llave se medirá a Irak, que avanzó directo a la Final 2 por su posición en el ranking.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Repechaje?

Los partidos de repechaje se llevarán a cabo en el mes de marzo, entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, que es Fecha FIFA, en los estadios de Guadalajara y Monterrey, que por temas comerciales no tendrán sus nombres con patrocinio en el torneo de FIFA

.Las dos plazas de repechaje serán definidas en México, las dos que restan por conocerse, pero ya están hechas las llaves y hay equipos que quieren tener su primera participación en una Copa del Mundo.

El repechaje intercontinental será la primera prueba que tendrá México y Norteamérica de lo que será el Mundial 2026 y en lo que ya podría verse lo que podría ser el ambiente del mundial en Guadalajara y Monterrey, a falta de saberse cuáles serán los grupos de la competición

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

Hay que recordar que el sorteo final de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo viernes 5 de marzo en Washington, en el Centro John F. Kennedy, donde se conocerán cómo quedarán los grupos y el partido inaugural, que será en la Ciudad de México el próximo 11 de junio