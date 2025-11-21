Se apoyó a 100 migrantes este año: Carlos Gómez

María Tenahua

El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana de Puebla capital, Carlos Gómez Tepoz, precisó que este año entregaron 100 apoyos a migrantes poblanos deportados por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, recordó que su dependencia puso en marcha dos programas: “Semillas Migrantes” y “Manos Migrantes”. El primero, a fondo perdido con un presupuesto total de dos millones 185 mil pesos.

El segundo funciona mediante trabajo en equipo; por lo tanto, se conformaron grupos de cinco personas, para recibir 20 mil pesos cada uno, 100 mil pesos en conjunto.