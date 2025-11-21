Patrulla de Tulcingo, involucrada en accidente con saldo de un muerto y varios lesionados en la carretera Izúcar-Acatlán

Desde Puebla

La mañana de este viernes se registró un fuerte accidente en la carretera federal 190 México–Oaxaca, en el tramo Tehuitzingo – Las Palomas, donde una patrulla del ayuntamiento de Tulcingo de Valle chocó de frente contra a camioneta particular Nissan Frontier.

Ha trascendido que en la patrulla viajaban cinco funcionarios municipales, entre ellos los regidores de Gobernación, Salud, la síndico municipal y dos personas más, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Acatlán de Osorio.

En el vehículo particular viajaban dos personas.

El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y recibió atención médica.