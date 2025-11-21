Por la inseguridad y extorsión, transportistas anuncian cierre de carreteras el próximo 24 de noviembre

María Huerta

Transportistas advierten a la ciudadanía que el próximo lunes 24 de noviembre tomarán las carreteras y piden no salir, ya que no habrá paso.

“A todos los transportistas del país les decimos que el lunes no saquemos ni un solo viaje, en otras ocasiones se les ha invitado a tomar carreteras, hacer marchas y no ha habido resultados en esas mesas de trabajo con legisladores”, señalaron, por ello, en unión firme con los campesinos exigen al gobierno parar la inseguridad y extorsión

En conferencia de prensa, añadieron que carecen de licencias plastificadas y placas para los vehículos.

Al respecto, Baltazar Valdez, líder de los campesinos, agregó que la alianza con el sector camionero es una muestra de solidaridad en sus problemas, “vamos a salir juntos”.