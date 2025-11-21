Muere hombre en plena vía pública en Tepeaca

Desde Puebla
Por aparentes causas naturales un hombre perdió la vida en plena vía pública de Tepeaca.
Esta mañana de viernes sobre la calle 5 Poniente, a dos calles del centro.
Algunos transeúntes dieron aviso a los números de emergencia, que recargado sobre la pared estaba un hombre al parecer ya sin vida.
Todo indica muerte por causas naturales, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.
Al sitio también llegaron algunos familiares del occiso.
