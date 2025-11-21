Edil de Tianguismanalco nunca advirtió que estaba en peligro o que necesitara protección: SSP

Desde Puebla

Atacaron con arma blanca al presidente de Tianguismanalco.

El titular de la secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó la detención una persona por el ataque con arma blanca contra el presidente municipal de Tianguismanalco, Juan Pérez Moral.

El edil se reporta fuera de peligro.

Dijo que el secretario de Seguridad Pública de ese municipio fue muy hermético en su informe y que el edil nunca avisó que estaba en peligro ni que necesitaba protección de la policía estatal.