Sigue en Huauchinango la búsqueda de Liam, de 6 años

Desde Puebla

*Huauchinango, Pue.-* De manera ininterrumpida, continúan las acciones de búsqueda para localizar a Liam Tadeo González Lechuga, de 6 años de edad en este municipio y zonas aledañas, por parte de autoridades estatales y no se suspenderán.

Así lo expuso el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Enrique Rivera Reyes, quien agregó, que se mantienen desplegados operativos coordinados con autoridades municipales, estatales y federales, a fin de reforzar cada línea de acción para esclarecer su paradero.

En este municipio se llevan a cabo acciones como:

• Activación inmediata del Protocolo de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Despliegue de brigadas terrestres en puntos estratégicos.

• Recorridos en zonas de difícil acceso, cuerpos de agua, caminos secundarios y áreas ribereñas.

• Difusión del boletín de búsqueda en redes sociales, medios de comunicación y espacios comunitarios.

• Coordinación con protección civil, seguridad pública, Guardia Nacional y Fiscalía especializada, así como, el acompañamiento permanente a la familia y comunicación directa con las instituciones participantes.

El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, refirió que por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta, las labores continuarán hasta agotar todas las líneas y territorios posibles y obtener resultados positivos para su familia.