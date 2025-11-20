Reafirma Pepe Chedraui compromiso con la perspectiva de género

– _Se entregaron reconocimientos a más de mil 800 personas servidoras públicas que concluyeron el curso de perspectiva de género impartido por la BUAP_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 20 de noviembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, llevó a cabo la Entrega de Constancias del curso “Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género”, impartido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través de su Dirección Institucional de Igualdad de Género.

Se reconoció a más de mil 800 personas servidoras públicas que se formaron en este curso para fortalecer las capacidades institucionales del personal municipal para incorporar de manera efectiva el enfoque de género en la planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

En su mensaje, el presidente municipal Pepe Chedraui resaltó la constante capacitación y sensibilización de las y los trabajadores para fortalecer el compromiso con un servicio público más humano, más justo y verdaderamente equitativo, así como la gran coordinación entre los tres órdenes de gobierno en este sentido.

“Cada servidora y servidor público que decidió capacitarse para construir una capital más justa, más igualitaria y más respetuosa de los derechos de todas y todos. A lo largo de este curso, fortalecieron sus conocimientos para integrar la perspectiva de género en la gestión pública y analizaron a profundidad la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminacion, su preparación es un paso firme hacia una administración más humana y más consciente”, enfatizó.

Asimismo, la secretaria Zaira González destacó la importancia de esta formación para fortalecer un servicio público más humano y con perspectiva de derechos.

“Este documento no es solo un reconocimiento, es una responsabilidad. La perspectiva de género no es un curso más, es una manera de ver el mundo. Es decidir, atender sin prejuicios, escuchar con empatía y garantizar derechos en cada trámite. Ustedes forman parte de la construcción de un gobierno más justo y más sensible”, subrayó.

Por su parte, María del Carmen García Aguilar, directora de la DIIGE (Dirección Institucional de Igualdad de Género) de la BUAP agradeció la colaboración con el Gobierno de la Ciudad y destacó que esta suma de esfuerzos es en beneficio de todas y todos.

Esta entrega de constancias forma parte de una estrategia integral de profesionalización realizada durante todo el año, en colaboración con diferentes instituciones como la colaboración con la UNAM, talleres de prevención de violencias, encuentros comunitarios y acompañamiento permanente a mujeres en situación de violencia.

Más de 70 mil poblanos recibieron apoyos del DIF Puebla Capital: MariElise Budib

Puebla, Pue. – Con empatía, justicia y solidaridad, el DIF Puebla Capital que encabeza su presidenta del Patronato, MariElise Budib, ha trabajado por el bienestar integral de las familias poblanas, beneficiando a más de 70 mil personas con diferentes apoyos. Comprometidos con la salud, se ofrecieron más de 14 mil consultas médicas y 21 atenciones dentales. Además, pensando en quienes requieren apoyo especial se entregaron más de 700 aparatos funcionales entre sillas de ruedas, bastones, andaderas, auxiliares auditivos que les brinda autonomía y libertad.

Pensando en la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, se entregaron más de 2.5 millones de raciones alimentarias, en diversas escuelas de la capital, lo que ha permitido mejorar el rendimiento escolar de las y los estudiantes y que los padres de familia se sientan más seguros y tranquilos porque sus hijos reciben una dieta saludable.

Es así que “Un año a tu lado” representa el trabajo incansable de un equipo que encabeza MariElise Budib y que a través del SMDIF busca mejorar la vida de las familias poblanas, para construir una mejor ciudad.