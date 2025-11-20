Recomendaciones para atender a tu mascota en caso de emergencia

La Dra. Alejandra Díaz Barrales, Directora de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, dio a conocer algunos concejos de primeros auxilios para una mascotas antes de llegar al veterinario

Si tu mascota sufre un accidente, intoxicación o presenta signos de emergencia, mantén la calma, evalúa la situación y acude de inmediato con un veterinario.

Así lo explicó la Dra. Alejandra Díaz Barrales, Directora del Programa de Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), durante la conferencia “¿Qué hacer en primeros auxilios para mascotas antes de llegar al veterinario?”, realizada en el marco del evento “One Health con tu mejor amigo”.

La especialista enfatizó la importancia de contar con conocimientos básicos de primeros auxilios veterinarios, ya que una atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal de compañía.

“Cada vez más personas tenemos animales de compañía, y como tutores debemos contar con las herramientas necesarias para brindarles atención ante una emergencia”, señaló la doctora

¿Qué son los primeros auxilios veterinarios?

De acuerdo con la Dra. Díaz Barrales, los primeros auxilios veterinarios buscan cuatro objetivos fundamentales:

Preservar la vida del animal. Minimizar el dolor. Promover la recuperación. Prevenir lesiones o enfermedades futuras.

Asimismo, recalcó que el primer paso ante una emergencia es mantener la calma, evaluar la situación y trasladar al animal lo antes posible con un veterinario, sobre todo en casos de intoxicaciones, fracturas, sangrados abundantes, dificultad respiratoria o lesiones oculares

¿Qué debe incluir un botiquín de primeros auxilios para mascotas?

Contar con un botiquín en casa puede ser de gran ayuda ante cualquier accidente. La especialista recomienda incluir:

Cartilla de vacunación y datos del veterinario.

Vendas, gasas, guantes de látex, cinta adhesiva y algodón.

Antisépticos como clorhexidina o microdacyn.

Tijeras, pinzas largas y gel regenerador de tejidos.

Electrolitos y material para desinfección.

Además, aconsejó saber cómo inmovilizar y transportar correctamente a las mascotas, utilizando mantas o transportadoras, y colocar un bozal temporal en caso de que el animal esté asustado o con dolor.

Emergencias comunes en casa y cómo actuar

Entre las situaciones más frecuentes que pueden presentarse con los animales de compañía, la especialista mencionó:

Mordeduras y caídas.

Picaduras de insectos.

Ingestión de objetos extraños.

Golpes de calor.

Sangrados o dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estos casos, se recomienda aplicar el protocolo ABC:

A (Airway): verificar que la vía aérea esté despejada.

B (Breathing): revisar si el animal respira.

C (Circulation): comprobar el pulso y la circulación.

One Health: una sola salud para todos

Durante su participación, la Dra. Díaz Barrales destacó la relevancia del enfoque One Health o “Una Sola Salud”, que impulsa la colaboración entre los sectores médico, veterinario y ambiental para alcanzar un bienestar integral entre humanos, animales y medio ambiente.

“El primer paso para salvar una vida, humana o animal, es estar preparados y actuar con empatía, conocimiento y responsabilidad”, concluyó.

5 pasos para actuar en una emergencia con tu mascota