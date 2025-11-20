Sheinbaum encabeza desfile por el 115 aniversario de la Revolución

LA JORNADA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza el izamiento de bandera para dar inicio al Desfile Cívico Militar para conmemorar el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México, el 20 de noviembre de 2025

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el desfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria pasa revista a miles de integrantes de las fuerzas armadas para conmemorar el inicio de aquella gesta, con la cual se rompieron 34 años de dictadura de Porfirio Díaz.

Muy temprano, las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad se vieron llenas de miles de policías que resguardaban el entorno. El operativo fue mayor al de años anteriores, esto debido que en redes sociales circularon convocatorias para una nueva marcha autodenominada “de la Generación Z”.

Debido a ello, también por primera ocasión en años el desfile acortó su ruta y en lugar de concluir en Campo Marte, terminará en el Monumento a la Revolución.