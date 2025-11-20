Mundial 2026: FIFA confirma que el repechaje se jugará en México

ADRENALINA

La FIFA dio a conocer que el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se jugará en México, con Guadalajara y Monterrey como sedes

La antesala final hacia el Mundial 2026 ya tiene sede confirmada. La FIFA anunció que el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey serán los escenarios donde se disputará el torneo clasificatorio, que otorgará los dos últimos boletos a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El anuncio llega justo un día antes del sorteo que definirá los cruces del repechaje, programado para este jueves 20 de noviembre.

Este minitorneo internacional se celebrará durante la Fecha FIFA comprendida entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, aunque los horarios y días específicos aún están por anunciarse. Será la última oportunidad para que seis selecciones de distintos continentes alcancen el sueño mundialista, a menos de tres meses del inicio del torneo en Canadá, Estados Unidos y México.

QUÉ SELECCIONES PELEARÁN LOS ÚLTIMOS BOLETOS

Los participantes del repechaje serán Nueva Caledonia, Bolivia, Iraq, República Democrática del Congo, Jamaica y Surinam. De acuerdo con el formato, Iraq y la República Democrática del Congo avanzarán directamente a las Finales del repechaje, mientras que los otros cuatro equipos deberán sortear una ronda previa.

El sorteo definirá qué selección se medirá a Bolivia y cuál enfrentará a Nueva Caledonia. Un detalle clave es que Jamaica y Surinam, ambos integrantes de la Concacaf, no podrán cruzarse entre sí en esta fase inicial. La ceremonia está prevista para este jueves 20 a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo por FIFA.com, FIFA+ y los socios oficiales de transmisión

GUADALAJARA Y MONTERREY AÑADEN AMBIENTE MUNDIALISTA

México volverá a tener un papel protagónico de cara a 2026, pues además de ser país anfitrión, ahora también recibirá los enfrentamientos definitivos rumbo al torneo. La FIFA señaló que ambos estadios ofrecen “un ambiente e intensidad ideales” para encuentros de alta tensión, palabras del propio Gianni Infantino, quien destacó que estos duelos permitirán a los aficionados vivir la emoción mundialista desde antes del arranque oficial.

Las entradas para asistir a los partidos estarán disponibles a través de FIFA.com/es/tickets, con más información que se dará a conocer a principios del próximo año. Con esto, Guadalajara y Monterrey se preparan para vibrar con los últimos capítulos del camino hacia el Mundial 2026.