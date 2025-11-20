Así quedaron los cruces para el Repechaje Intercontinental

EXCELSIOR

Quedaron listos los cruces del Repechaje Intercontinental, que repartirá dos boletos para el Mundial 2026. Irak y RD Congo esperan al ganador de los partidos previos. Jamaica y Surinam representan a Concacaf.

Primer cruce: Nueva Caledonia vs. Jamaica. El ganador va contra RD Congo.

Segundo cruce: Bolivia vs Surinam. El ganador va contra Irak.

El repechaje se jugará en marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey.

Bolivia aspira a una cuarta participación en el Mundial. Si vence a Surinam, se enfrentará a Irak, quien tiene mejor ranking FIFA. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia participó en los Mundiales de 1930 y 1950 sin clasificar. En EU 1994 sí disputó un proceso de clasificación.

Surinam sueña con su primera participación en un Mundial. El país se sitúa a menos de 3,000 kilómetros de Bolivia y geográficamente en Sudamérica, aunque ocupa un puesto en la Concacaf.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.