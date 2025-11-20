50 empresas del ramo agroalimentario invertirán en San José Chiapa

Erika Méndez
Un total de 50 empresas del ramo agroalimentario invertirán en el Polo de Desarrollo de San José Chiapa.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, indicó que el pasado martes comenzaron a cerrar acuerdos.
Destacó que AgroTech Hub será el primer grupo de empresas que comenzará a operar en la zona para potencializarla.
