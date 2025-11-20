Condenan a 55 años de prisión a dos responsables de triple homicidio en Naucalpan

EL VALLE

Naucalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró una sentencia de 55 años de prisión contra Carlos Brayan Castro Pérez y Juan José España Sánchez, luego de acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de tres personas en este municipio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2024 en un domicilio ubicado en la colonia Alfredo del Mazo Vélez, donde las víctimas —dos mujeres y un hombre— se encontraban al interior de su vivienda cuando los sentenciados y otro individuo ingresaron al inmueble.

Las indagatorias establecieron que Carlos Brayan Castro Pérez disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas. Después del ataque, los agresores retiraron cámaras de videovigilancia y sensores de movimiento instalados dentro del domicilio para evitar ser identificados, y posteriormente huyeron del lugar.

La Fiscalía inició la investigación tras conocer los hechos, lo que permitió identificar y detener a los responsables. Ambos fueron recluidos en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde enfrentaron proceso judicial.

Además de la sentencia privativa de libertad, el juez impuso a los sentenciados una multa de 307 mil pesos y fijó una cantidad de 713 mil 354 pesos como reparación del daño. Sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

La autoridad estatal reiteró su compromiso para combatir delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes cometan actos violentos que atentan contra la vida y seguridad de la ciudadanía.