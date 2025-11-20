Ayuntamiento de Puebla cerrará el año sin subejercicio: Cabildo

Regidores avalan estados financieros de octubre con mil 284 mdp en bancos

María Tenahua

Con un monto de mil 284 millones de pesos en diferentes cuentas de bancos, este jueves se aprobaron los estados financieros del 1 al 31 de octubre del 2025 y se señaló que no habrá un subejercicio.

Durante la sesión ordinaria de cabildo, los regidores del PAN y Morena se basaron en comparaciones de las administraciones anterior y actual por quién incurrió en gastos excesivos y compras de pánico.

Mientras tanto, el presidente de la comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, Francisco Ayala Gutiérrez, dio a conocer que al cierre de octubre de este año se cuenta con mil 284 millones 754 mil pesos en cuentas de bancos.