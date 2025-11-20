FGR apelará la no vinculación a proceso contra Christian Nodal y su familia

LA JORNADA

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión de una jueza federal que decidió no vincular a proceso al cantante Christian Nodal y a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, a quienes acusa del delito de falsificación de firmas derivado la demanda interpuesta por Universal Music.

Mediante una tarjeta informativa, la FGR señaló este miércoles que “el procedimiento sigue abierto” en contra de Christian “N” y su familia, un día después de que una jueza en el Reclusorio Oriente decidió no vincularlo a proceso, al no encontrar pruebas suficientes sobre dicha acusación.

La institución explicó que, según la carpeta judicializada, la denuncia de la disquera acusa a Christian “N” y a sus familiares de haber cedido los derechos de autor de ciertas obras y, posteriormente, presentarse nuevamente como propietarios de material que ya no les pertenecía.

“La carpeta que se judicializó ante la jueza refiere lo anterior. Y dicha jueza no exoneró ni a Christian ’N’, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”, aclaró la Fiscalía.

Con base en lo anterior, destacó que “el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado”, por lo que el artista, su familia, así como los denunciantes pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto.

“Asimismo, los argumentos de la FGR respecto a la determinación de la Jueza, se establecerán en el recurso correspondiente”, señalaron.