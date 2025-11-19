Se medirán “Toro” Corrales e Irvin Amaya por título pluma de LUX Fight League

Staff/RG

Chocarán a cinco rounds en pelea estelar de LUX 056

Por el cinturón mundial de peso pluma de LUX Fight League, se medirán el próximo viernes, el artemarcialista sonorense, Alejandro “Toro” Corrales, ante el regiomontano Irvin “The Storm” Amaya, en el combate estelar de LUX 056 presentado por AMISTAD e Industronic, que se escenificará en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Tras su caída, hace un año, en el primer intento por el cetro de las 145 libras ante el costarricense Edgar “Cebollero” Delgado en LUX 048, Corrales (8-3-0) buscará la revancha y hacerlo ante un publicó que tendrá en contra.

“Esa pelea me enseñó todos los huecos que tengo en mi juego, así que me preparé de una manera exagerada para corregirlos. Verán que no será el mismo ‘Toro’ que se subió contra ‘Cebollero’”, apuntó el peleador de 28 años.

“Respeto a Irvin, se ganó esta oportunidad igual que yo. Pero traigo una mentalidad en la que me creo invencible. Estuve en campamento con el coach Raúl Arvizu en Tijuana, y todos sabemos la clase de peleadores y entrenamientos que hay ahí. Por eso estoy seguro de que será una evolución para mí”, expresó el sonorense.

En tanto, Amaya (12-5-0) intentará salir con éxito de su primera oportunidad de disputar un campeonato dentro de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importante de América Latina.

“Estoy emocionado por el encuentro que se me presenta, es algo por lo cual he luchado todos estos años, a pesar de los obstáculos. Siempre he creído en mí y en mis habilidades. Soy un campeón que solo irá a recoger lo que le pertenece”, externó el regiomontano de 30 años.

“Corales es un digno rival de campeonato, estoy en el mejor escenario para desarrollar una gran pelea. Aún no han visto nada”, sentenció el oriundo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Por su parte, el también regiomontano Fabián “Torito” López (5-2-0) chocará en la batalla coestelar frente al tabasqueño César Vázquez (7-5-0), en contienda por las 135 libras.

Igualmente, en la categoría de peso gallo, el invicto duranguense Damián “Super” Fernández (5-0-0) medirá fuerzas ante el costarricense André Barquero (11-2-0).

“Esta pelea es mi oportunidad de demostrar que ya subí al siguiente nivel y me lo tomo con la seriedad que esto representa. Puedo ganarle a mi rival de todas las maneras posibles, pero estoy seguro de que lo voy a noquear”, subrayó Fernández.

Mientras que Barquero señaló que espera un pleito donde ambos busquen imponer su estilo “todas las peleas en algún momento llegan al piso, y estoy seguro de que lo voy a finalizar con una estrangulación”.

Asimismo, la regiomontana Victoria Alba (5-2-0) enfrentará a la chihuahuense Ivonne Caro (2-2-0), en combate por el peso mosca.

Alba, primera campeona en la historia de las 125 libras de la organización, regresará a la jaula con el objetivo de cobrarse la derrota, por decisión unánime, en LUX 041 ante Caro en 2024.

La cartelera principal de LUX 056 presentada por AMISTAD e Industronic se transmitirá el próximo viernes en vivo a partir de las 21:00 horas por la plataforma UFC Fight Pass, en el inglés y español.