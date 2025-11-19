PRI ofrece ayuda legal gratuita a detenidos en manifestación

Staff/RG

El Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que sus familias pueden comunicarse a los teléfonos: 55 5729 9600 y 55 5541 9100, para ser atendidas.

Dijo que el narcogobierno de Morena lo único que sabe hacer es reprimir a quienes se atreven a levantar la voz.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, puso a disposición de las familias de quienes se encuentran presos por participar en la manifestación del #15N el apoyo legal de la Secretaría Jurídica del instituto político para buscar su liberación lo antes posible.

Aseguró que las familias “no están solas”, ya que cuentan con todo el respaldo del PRI. “Vamos a unirnos, a organizarnos, y a ser cada vez más quienes enfrentemos con firmeza a este narcogobierno fallido y represor. ¡Vamos a poner orden en México!”, expresó.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI Nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena”, informó el senador y dirigente nacional del tricolor a través de sus redes sociales.

Además, dio a conocer que contarán con los abogados de los diputados y los senadores, que también están a disposición del pueblo de México. “Todos ofrecerán asesoría legal gratuita”, indicó.

Las familias pueden comunicarse a los teléfonos: 55 5729 9600 y 55 5541 9100, para ser atendidas y, a partir de hoy, martes, también podrán acudir directamente a las oficinas del CEN del PRI, donde recibirán atención inmediata.

Antes, el Presidente Alejandro Moreno aseveró que el narcogobierno de Morena lo único que sabe hacer es reprimir a quienes se atreven a levantar la voz. “Así se llevaron presos a jóvenes estudiantes que, además, fueron brutalmente agredidos por el Estado con granaderos”, dijo.

Sostuvo que si los estudiantes fueran hijos de criminales, ya los habrían soltado, toda vez que en el gobierno de Morena se preocupan más por los derechos humanos de los delincuentes que por los de los jóvenes que luchan por un México mejor.

“Con el crimen organizado no se atreven, pero al pueblo lo agarran a madrazos”, expuso, al asegurar que el mundo entero está viendo lo que pasa en México.

Al respecto, señaló que desde el PRI y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) se ha desplegado comunicación con más de 200 partidos alrededor del mundo para denunciar y exhibir al narcogobierno de Morena.