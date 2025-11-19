Disfunción eréctil, signo de alerta para enfermedades cardiacas, neuronales y metabólicas

Staff/RG

Además de mermar la autoconfianza y el bienestar emocional, la incapacidad de lograr o mantener una erección y culminar el acto sexual, puede ser un marcador temprano y silencioso de problemas de salud más graves, como diabetes, hipertensión arterial o afecciones vasculares. Situación que adquiere mayor relevancia si se considera que más del 50% de los hombres entre 40 y 70 años presenta disfunción eréctil en diferentes grados.

En el marco de la conmemoración de Movember, movimiento mundial por la salud masculina, el doctor Christian Isaac Villeda Sandoval, urólogo del Centro Médico ABC, hace un llamado por el cuidado de la salud sexual masculina, pues asegura que la disfunción eréctil no es simplemente un problema de desempeño íntimo, sino que puede actuar como un indicador temprano de enfermedades metabólicas que afectan los vasos sanguíneos e incluso las terminales nerviosas, que pueden provocar complicaciones mayores.

Hace una década, este trastorno se atribuía solamente a la edad, sin embargo, en los últimos años se ha asociado con otras enfermedades que obligan a los médicos urólogos a investigar con detenimiento y de manera personalizada la historia clínica del paciente.

“Entre las principales causas relacionadas con la disfunción eréctil se deben investigar los factores vasculares, es decir, aquellos que identifican alteraciones en el funcionamiento de los vasos sanguíneos; las causas neurológicas que pueden estar relacionadas con neuropatías o lesiones medulares; y las causas hormonales como la disminución de la testosterona, que causa una baja en el interés del estimulo sexual”, asegura el especialista.

Actualmente, hay estudios que revelan que los hombres con diabetes tienen un riesgo 3.5 veces mayor de presentar problemas de erección, mismo que se incrementa al añadir condiciones como dislipidemias, problemas cardiovasculares, obesidad y prácticas poco saludables como el tabaquismo y el sedentarismo.

“Es realmente común que, durante una consulta por trastorno eréctil, los pacientes sean diagnosticados con otros problemas de salud, de ahí la importancia de hacer una historia clínica robusta que integre un examen físico completo, análisis de sangre de laboratorio, ecografías Doppler para analizar la función vascular e incluso, análisis neurológicos y hormonales; solo de esta manera el diagnóstico puede ser certero e integral”, explica el Dr. Villeda.

Afortunadamente, en México, existen muchos tratamientos que pueden incluir opciones farmacológicas seguras, como pastillas o inyecciones, terapia de piso pélvico y ondas de choque que mejoran la circulación o en casos de disfunción eréctil grave, que no responde a otros tratamientos, se puede considerar la colocación de prótesis de pene artificial. Es importante destacar que todo procedimiento debe acompañarse de soporte psicológico y emocional que permita recuperar la autoconfianza.

Aunado a ello, muchos casos de éxito se deben al acompañamiento e involucramiento de la pareja, que permite un seguimiento conjunto que brinda una visión completa del padecimiento, además de mejorar la adherencia a las terapias, aumentando así la tasa de recuperación.

El doctor Villeda Sandoval llama a crear conciencia y derribar los mitos, pues la disfunción eréctil (mal llamada “impotencia sexual”) no es una condena que limite la plenitud sexual. El camino hacia la recuperación de la salud sexual y la autoconfianza está al alcance de cualquier hombre que decida acercarse con un especialista médico.

El Mes de la Salud del Hombre es solo un recordatorio de que tener una sexualidad activa y satisfactoria es parte de una vida saludable y atreverse a buscar opciones de tratamiento, además de ayudar a recuperar la función sexual y la causa de origen, puede ser el inicio para tener una vida más plena y saludable.