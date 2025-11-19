Más de 150 profesionales celebran en Cartagena de Indias el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout

Staff/RG

Más de 150 especialistas y profesionales esenciales participan desde el jueves en el III Congreso Iberoamericano para Prevenir el Burnout, que se celebrará en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Auspiciado por la Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR), el evento profundizará en cuatro ejes: liderazgo humano y eficiencia (gestión de cargas, toma de decisiones y límites saludables); diseño del trabajo y políticas (flexibilidad, desconexión, métricas de bienestar); cuidado de cuidadores (salud, educación, cuidado) y tecnología para el bienestar (herramientas para medir, prevenir y acompañar).

Con el lema “Liderazgo y eficiencia: Más humanos que nunca”, será un encuentro transformador para líderes, profesionales de la salud, empresas que buscan prevenir el burnout y especialistas comprometidos con el bienestar humano y organizacional.

“Buscamos dejar tres mensajes claves: reconocer que el burnout es real y universal, aprender a detectar señales tempranas en cuerpo, mente y emociones, y adoptar herramientas de autocuidado, descanso y liderazgo sostenible, con expertos, testimonios y networking con profesionales de toda Iberoamérica”, explicó María Méndez, presidenta de VIAHR.

Los participantes provienen de países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Venezuela, Guatemala, España, Italia, Chile y República Dominicana.

Entre los conferencistas que disertarán en el Hotel Sofitel Barú Calablanca, de Cartagena de Indias, aparecen Carmen Martínez, asesora de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud; Bisila Bokoko; emprendedora y filántropa; Mario J. Paredes, empresario y filántropo; Laura Gámez, fundadora del Instituto QURE y pionera de la Medicina Frecuencial y la Ciencia Unificada; Jacques Giraud, coach y experto en desarrollo organizacional; Renzo Salazar, filósofo y coach; Yira Vermenton, coach y consultora de bienestar y salud; Francisco Mascayano, investigador de la Universidad de Columbia; Aldo Civico, coach; y el Dr. Ramon Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care.

El burnout es un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando las personas se sienten abrumadas, agotadas emocionalmente e incapaces de satisfacer las demandas constantes. También reduce la productividad y agota la energía.

Vacation is a Human Right Foundation (VIAHR) tiene como misión crear conciencia sobre la importancia de las pausas como medio de prevención del síndrome del agotamiento profesional (burnout), mediante asesorías, orientación, formación y experiencias de descanso para empresas y personas con esta condición. VIAHR es la ONG de referencia en América Latina sobre estos temas.

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.