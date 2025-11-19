“Ruido y Cariño”: seis icónicas bandas del rock, ska, surf rock y punk mexicano en un solo espectáculo

Los de Abajo, Lost Acapulco, Salón Victoria, Los Esquizitos, Las Ultrasónicas y El Shirota.

Un encuentro multigeneracional en el icónico Salón Gran Forum en la Ciudad de México. 14 de febrero de 2026.

Por Mino D’Blanc

El 14 de febrero del 2026 y como festejo del Día del Amor y la Amistad, seis icónicas bandas de rock, ska, surf rock y punk mexicano que ya tienen más de 30 años de trayectoria ininterrumpida compartirán el mismo escenario en el espectáculo titulado “Ruido y Cariño”.

Los de Abajo, Lost Acapulco, Salón Victoria, Los Esquizitos, Las Ultrasónicas y El Shirota participarán en tan peculiar encuentro en el que compartirán recuerdo, novedades y sus inconfundibles sonidos que han marcado generaciones al paso de todo este tiempo y que los han hecho ser referentes indiscutibles de la escena musical en México. Tomemos en cuenta que no han dejado de lanzar nueva música y no han dejado de conectar con la audiencia multigeneracional, incluyendo a los nuevos públicos más jóvenes.

Y es que “Ruido y Cariño” es un espacio en el que tanto las bandas participantes como todos los presentes celebrarán todo lo que han vivido juntos, lo que siguen viviendo y lo que seguirán compartiendo. Y es que son agrupaciones icónicas que han marcado a un público masivo y son pulso de la música actual no solo en nuestro país, sino también más allá de las fronteras.

El mítico Salón Gran Forum en Coyoacán en la Ciudad de México se realizará “Ruido y Cariño”. Es un lugar ideal para lograr el cometido de tan importante evento en el que los asistentes disfrutarán entretenimiento en vivo en un lugar cómodo y seguro, sin que tengan que preocuparse de nada más que vivir el momento. Porque lo importante en “Ruido y Cariño” es que sientan la música, bailen y sean parte de esta celebración.

Los boletos están a la venta por FunTicket en el siguiente link: https://funticket.mx/evento/ryc-cdmx