Asesinaron a motociclista en Texmelucan

Desde Puebla

Un hombre murió baleado cuando circulaba en su motocicleta en Santa María Moyotzingo, en San Martin Texmelucan.

Esto ocurrió en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Javier Mina.

Vecinos que escucharon los balazos llamaron a los números de emergencia, para solicitar una ambulancia.

Se desconoce la identidad del occiso.