Asesinaron a motociclista en Texmelucan

Desde Puebla
Un hombre murió baleado cuando circulaba en su motocicleta en Santa María Moyotzingo, en San Martin Texmelucan.
Esto ocurrió en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Javier Mina.
Vecinos que escucharon los balazos llamaron a los números de emergencia, para solicitar una ambulancia.
Se desconoce la identidad del occiso.
You may also like
-
Cinco muertos, presunto saldo de enfrentamiento que empezó en Puebla y terminó en Veracruz
-
Localizan cuerpo de un hombre en la carretera México-Tuxpan
-
Operativos de seguridad estratégicos permiten detener a 93 personas: SSP
-
Dos hipótesis acerca de los homicidios en el tugurio La Coss: Félix Pallares
-
Identifican a los 5 ejecutados en bar Lacoss