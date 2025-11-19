Cinépolis y tomatazos sellaron alianza para llevar el ‘Score Tomatazos’ a las salas y plataformas digitales de toda Latinoamérica

Staff/RG

Cinépolis, con más de 91 M de asistentes anuales, y Tomatazos, la plataforma con más de 50 M de alcance mensual, se unen para fortalecer la propuesta de contenidos y enriquecer la experiencia de las audiencias de la región

LatAm, 18 de noviembre de 2025.- Tomatazos, el sitio especializado en reseñas y críticas de películas y series líder de Latinoamérica, anunció una alianza estratégica con Cinépolis, la compañía de exhibición cinematográfica más grande de la región y una de las más importantes del mundo. Con más de 91 millones de asistentes anuales y 4,700 pantallas, Cinépolis continúa innovando en su manera de conectar con los amantes del cine. Con esta alianza ambas compañías refuerzan el compromiso con la difusión del cine y la construcción de audiencias informadas, consolidando un vínculo entre la crítica especializada y la experiencia en sala para seguir impulsando la cultura cinematográfica en toda la región.

Desde Tomatazos, la plataforma con más de 57 millones de alcance mensual y un crecimiento anual del 40% en redes sociales, Larissa Gil, Directora Editorial, comenta: “Celebramos esta alianza con Cinépolis, que representa una oportunidad única para amplificar la voz de la crítica especializada y fortalecer la relación entre los contenidos de calidad y las audiencias que aman el cine”.

A partir de esta colaboración, el score Tomatazos se integró a las ágiles y reconocidas cápsulas audiovisuales de noticias de cine de Paloma y Nacho, proyectadas antes de cada función en todas las salas de Cinépolis y disponibles también en todas sus plataformas digitales. Este distintivo ha permitido a los espectadores acceder de forma rápida y sencilla a la calificación de las películas, basada en la recopilación de críticas de especialistas internacionales, sin sesgo editorial y con el respaldo de los mejores reseñistas de la industria.

“El Score Tomatazos es un instrumento de simplificación de la crítica cualitativa. No es por sí mismo una calificación: se trata de un porcentaje de aprobación de la crítica, que nuestros lectores interpretan como una medida de calidad. Básicamente, es una base de datos que compila las opiniones de reseñistas, académicos y especialistas apasionados por el cine”, agrega Larissa Gil.

Tomatazos forma parte de BuscaMedia, grupo de medios con más de 18 años de trayectoria, líder en categorías como gaming, cine y NFL, con presencia en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente, el grupo alcanza más de 100 millones de impactos mensuales a través de sus diversas plataformas digitales, consolidándose como referente en información y entretenimiento para audiencias jóvenes y digitales.

Sobre BuscaMedia

BuscaMedia es un grupo líder en medios digitales especializado en gaming, deportes, cine y noticias, con productos diversificados, alianzas y unidades de negocios. Fundado en México en 2007 bajo el nombre de Busca Todo, se ha consolidado como un network con referentes de contenido premium en cada vertical, registrando un crecimiento exponencial en los últimos años. Su propuesta conecta audiencias afines a través de experiencias que convierten el interés en acción.

El holding de medios, conformado por BuscaMedia como empresa matriz, integra a Level Up, el sitio de gaming líder en México y América Latina, reconocido por su contenido de calidad en noticias, reseñas, coberturas de eventos y sus secciones clásicas Bits, Speedrun y Level Up Show y su reciente lanzamiento Level Up Virus. A él se suman medios de nicho, cada uno referente en su vertical: Tomatazos, especializado en reseñas y críticas de películas y series en Latinoamérica; Tarreo, plataforma líder en Sudamérica enfocada en artículos, reseñas de videojuegos, actualidad, animé y cultura gamer. En el segmento deportivo, el grupo cuenta con Primero y Diez, medio digital referente de la NFL en español, y El Goat, plataforma que ofrece datos comparativos sobre los mejores jugadores, entrenadores y equipos en disciplinas como fútbol, béisbol, fútbol americano, básquetbol, boxeo, golf y tenis.