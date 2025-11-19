Más de 19 mil muertes al año y hasta $23 mil USD por paciente: la EPOC demanda innovación terapéutica y atención integral

Staff/RG

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como enfisema o bronquitis crónica, afecta a millones de personas mayores de 40 años.

Representa una carga económica superior a los $347 mil millones de pesos anuales para el sistema de salud mexicano.

Sanofi México anuncia el lanzamiento de una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una condición respiratoria progresiva que limita la calidad de vida de millones de personas en el país.

Esta enfermedad se manifiesta principalmente en personas mayores de 40 años y hoy figura entre las principales causas de fallecimiento en el país, con un impacto profundo en familias y comunidades.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la EPOC provocó más de 19 mil fallecimientos en 2024 . Sin embargo, el impacto real podría ser mayor, ya que el 86% de los casos no están diagnosticados, lo que impide el acceso oportuno a tratamiento y agrava el deterioro de la salud respiratoria .

Estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estiman que el costo promedio anual por paciente con EPOC asciende a $89,479 pesos, siendo los medicamentos el principal componente del gasto, con más del 68% del total [3]. En grupos de alto riesgo —como adultos mayores expuestos al humo de tabaco o leña— la prevalencia puede alcanzar hasta el 25%, lo que proyecta un costo nacional superior a $347 mil millones de pesos anuales.

Un estudio publicado en Value in Health revela que el costo por paciente con EPOC varía según la gravedad, desde $1,500 USD en etapas leves hasta $23,717 USD en casos graves con exacerbaciones, siendo estas últimas las que concentran la mayor carga económica para el sistema público de salud. El análisis concluye que el diagnóstico oportuno y el control temprano de la enfermedad pueden reducir significativamente los costos asociados a hospitalizaciones, cuidados intensivos y uso de oxígeno

En este contexto, Sanofi presenta la nueva indicación de Dupilumab, una terapia biológica, que ofrece una alternativa innovadora para pacientes con EPOC con inflamación tipo 2, especialmente aquellos que no logran un control de su enfermedad a pesar de los tratamientos convencionales. Los estudios clínicos pivotales BOREAS y NOTUS han demostrado que este biológico reduce hasta en un 30% las exacerbaciones moderadas o graves y mejora significativamente la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes.

“Invitamos a los profesionales de la salud a continuar descubriendo nuevas alternativas para reducir los tiempos de diagnóstico y hacemos un llamado a la comunidad a que conozcan más sobre esta enfermedad para estar siempre Un Paso Adelante”, comentó Lorenza Legarreta, Líder Médica de Inmunología en LATAM y Directora Médica de Sanofi México.

Actualmente, México es parte fundamental de la investigación clínica global de Sanofi, participando activamente en estudios multicéntricos que evalúan terapias innovadoras para la EPOC, incluyendo nuevas moléculas que podrían transformar el tratamiento de esta enfermedad

Este lanzamiento representa un paso importante hacia un modelo de atención más eficiente, centrado en el paciente y alineado con los esfuerzos nacionales por fortalecer el acceso equitativo a soluciones médicas de alto impacto. La incorporación de terapias innovadoras contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la carga de la enfermedad para los pacientes y sus las familias y avanzar hacia un sistema de salud más sostenible.

Acerca de Sanofi

Sanofi es una empresa biofarmacéutica impulsada por la I+D y potenciada por la IA, comprometida con mejorar la vida de las personas y ofrecer un crecimiento contundente. Aplicamos nuestro profundo conocimiento del sistema inmunológico para desarrollar medicamentos y vacunas que tratan y protegen a millones de personas en todo el mundo, con un pipeline innovador que podría beneficiar a millones más. Nuestro equipo está guiado por un propósito: perseguimos los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas; esto nos inspira a impulsar el progreso y generar un impacto positivo en nuestra gente y las comunidades a las que servimos, abordando los desafíos más urgentes en materia de salud, medio ambiente y sociedad de nuestro tiempo.