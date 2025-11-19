Refrenda Pepe Chedraui eliminación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres

– _Saskia Niño de Rivera, activista, especialista en derechos humanos impartió una conferencia en el Teatro de la Ciudad_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 19 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, realizó un evento conmemorativo orientado a sensibilizar y fortalecer acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

El evento, a cargo de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia de Género, contó con la participación de Saskia Niño de Rivera, activista, especialista en derechos humanos y cofundadora de la organización Reinserta, quien impartió una conferencia magistral en la que compartió herramientas teóricas y prácticas para avanzar hacia la justicia, la reconstrucción social y la protección de los derechos de las mujeres.

En su intervención, el presidente municipal, Pepe Chedraui, subrayó la importancia de reconocer el papel que las mujeres desempeñan en nuestra sociedad, en la defensa de sus derechos y en la transformación social de la ciudad. Destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar programas y acciones que garanticen los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia.

“Quiero reconocer con profunda admiración a cada poblana que con su trabajo y compromiso transforman la vida económica, política y social de nuestra querida capital. A través de este acto conmemorativo expresamos nuestro total y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres”, enfatizó.

Por su parte, Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, destacó que estos espacios representan un paso hacia la prevención, la atención y de compromiso de generar conciencia colectiva en la capital. Subrayó las acciones que realiza el Gobierno de la Ciudad al colocar a las mujeres como centro de la agenda para garantizar la igualdad sustantiva desde todos los ámbitos.

“Cada gesto, cada decisión y cada palabra que desafíe la normalización de la violencia suma y transforma. Queridas mujeres, jóvenes y niñas, en el marco de los 16 días de activismo hagamos un compromiso honesto y colectivo”, comentó.