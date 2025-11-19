Enciende la Rectora Lilia Cedillo el Árbol de Navidad en el área de la Salud

Una festividad que busca la unión de las facultades de Medicina, Enfermería y Estomatología

Desde Puebla

El espíritu de la época decembrina llegó al área de la Salud de la BUAP, con “Navisalud, unidos por la Navidad”, donde por primera vez celebraron el encendido del árbol, un evento encabezado por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien aprovechó para darle a esta comunidad un mensaje de paz y buenos deseos.

De esta forma, la Rectora de la BUAP encendió las 7 mil 200 luces con las que fue adornado este árbol de más de 6 metros de altura y 4.70 metros de diámetro.

Por su parte, los directores Celso Enrique Cortés Romero, de la Facultad de Medicina; Francisco Javier Báez Hernández, de la Facultad de Enfermería; y Fernando Martínez Arróniz, de la Facultad de Estomatología, agradecieron la presencia y apoyo de la doctora Lilia Cedillo, así como de los estudiantes de las diferentes carreras, quienes se sumaron con entusiasmo a esta celebración en la que se unieron voluntades.

Entre las actividades que se llevaron a cabo destacó la instalación de un mercadito navideño, así como la venta de antojitos, canto de villancicos y la participación de la rondalla.

Esta fiesta navideña fue posible gracias a la colaboración de las facultades de Medicina, Enfermería y Estomatología, con la intención de generar un ambiente de unión y compañerismo entre la comunidad.