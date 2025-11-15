Buscalibre recomienda libros para esta temporada con el 80% de descuento en el Buen Fin en México

Staff/RG

Quote Buen Fin México (13 al 17 de noviembre)

Vocero: Andrés Baldrich, Country Manager de Buscalibre para México.

En Buscalibre creemos que iniciativas como el Buen Fin son una gran oportunidad para que las personas aprovechen las ventajas que brinda el comercio electrónico. Nuestra experiencia en ediciones pasadas ha sido excelente y hemos podido observar una excelente acogida por parte de los lectores, quienes se interesan en aprovechar nuestros descuentos. En esta oportunidad esperamos un incremento en ventas de alrededor del 35%.

Desde Buscalibre tenemos más de 8 millones de títulos a disposición, y desde el 13 hasta el 17 de noviembre ofreceremos a nuestros lectores descuentos de hasta del 80% con cobertura para todo México junto con envíos a cualquier lugar del Mundo. Estamos muy felices de seguir promoviendo la lectura en el país a través de estas jornadas y”El Buen Fin” es una excelente oportunidad para adelantar los regalos de navidad.

A continuación algunos títulos que recomendados para anticiparse al cierre del año y aprovechar la época de Navidad: