Buscalibre recomienda libros para esta temporada con el 80% de descuento en el Buen Fin en México

Staff/RG
- Quote Buen Fin México (13 al 17 de noviembre)
- Vocero: Andrés Baldrich, Country Manager de Buscalibre para México.
En Buscalibre creemos que iniciativas como el Buen Fin son una gran oportunidad para que las personas aprovechen las ventajas que brinda el comercio electrónico. Nuestra experiencia en ediciones pasadas ha sido excelente y hemos podido observar una excelente acogida por parte de los lectores, quienes se interesan en aprovechar nuestros descuentos. En esta oportunidad esperamos un incremento en ventas de alrededor del 35%.
Desde Buscalibre tenemos más de 8 millones de títulos a disposición, y desde el 13 hasta el 17 de noviembre ofreceremos a nuestros lectores descuentos de hasta del 80% con cobertura para todo México junto con envíos a cualquier lugar del Mundo. Estamos muy felices de seguir promoviendo la lectura en el país a través de estas jornadas y”El Buen Fin” es una excelente oportunidad para adelantar los regalos de navidad.
A continuación algunos títulos que recomendados para anticiparse al cierre del año y aprovechar la época de Navidad:
- El corazón del rey de Karine Bernal Lobo
- La edición especial limitada de Phantasma de Kayle Smith
- La edición especial limitada de Los Juegos de los Dioses de Abigail Owen
- Yolo aventuras. Mascotas de otro mundo de Yolo Nando Panda
- El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl
- Lo inevitable de nosotros de Michelle Ortiz
- Pon el cielo a trabajar de Jean Slatter
- La edición especial con cantos pintados de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling
- Querida yo: tenemos que hablar de Elizabeth Capés
- Osito Tito ¡Feliz Navidad! de Benji Davies
- Cuentos de navidad clásicos de varios autores
- El futuro que se escapa de Ciro Murayama
- Cuando despierten las flores de Andrea Longarela
- Mereces brillar de Inés Willis
- El círculo de los días de Ken Follet