Marcha Generación Z hoy en CDMX: Ruta, calles cerradas y alternativas

By Redaccion1 / 15 noviembre, 2025
Este sábado, el movimiento llamado Generación Z convocó a una marcha tanto en la CDMX como en otros estados; la capital será la de mayor concurrencia.

Excelsior 

Este sábado 15 de noviembre, el movimiento llamado Generación Z convocó a una marcha tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en otros estados.

En la capital del país, principales avenidas se verán afectadas, debido al paso del contingente que avanzará hacia el Zócalo.

Cabe destacar que, se prevé que haya marchas la Generación Z en más de 50 ciudades este sábado, sin embargo, la CDMX se pronostica que sea la de mayor concurrencia.

Ruta y hora de la marcha de la Generación Z en CDMX

Los convocantes llamaron a concentrarse a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, aunque las calles aledañas serán cerradas con antelación.

La ruta que seguirá el contingente será la siguiente:

  • Ángel de la Independencia
  • Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo capitalino

Calles cerradas

Estimaciones indican que la movilización se extenderá hasta las 13:00 horas, es decir, 3 horas de protesta, por lo que se recomienda tomar previsiones en el horario marcado.

Las calles que serán afectadas son:

  • Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y avenida Bucareli.
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo
  • Avenida 5 de Mayo y calles aledañas al Zócalo.
  • Avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez, acceso restringido.

Alternativas viales 

Por la protesta prevista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda tomar las siguientes alternativas viales:

  • Circuito Interior
  • Avenida Chapultepec y Río de la Loza
  • Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier

¿Qué exige la Generación Z?

El pliego petitorio difundido en redes sociales incluye los siguientes puntos:

  • Mecanismo ciudadano de revocación.
  • Elección directa del sustituto por la ciudadanía.
  • Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución.
  • Blindaje contra la compra y coacción del voto.
  • Creación de un organismo ciudadano de transparencia total.
  • Creación de un organismo independiente de auditoría.
  • Reforma profunda del sistema de justicia.
  • Mejora de la representación popular en el Congreso de la Unión.
  • Desmilitarización de la seguridad interna y fortalecimiento de la seguridad local.
  • Participación de voces con “autoridad moral”.

