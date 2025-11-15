Previo a marcha, ‘amurallan’ el Centro Histórico de CDMX

Excelsior

A unas horas de la marcha convocada por el movimiento autodenominado Generación Z prevista para hoy, autoridades de la Ciudad de México reforzaron el bloqueo perimetral en torno al Centro Histórico.

Para amurallar el perímetro de la Plaza de la Constitución, la tarde de ayer continuó la instalación de vallas metálicas de hasta tres metros de altura sobre el perímetro que resguarda edificios estratégicos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sedes del Gobierno capitalino, además de Palacio Nacional, que fue cubierto con vallas metálicas.

El cerco se extendió hasta las calles Venustiano Carranza y Pino Suárez, donde se colocaron en un primer tramo vallas metálicas tubulares y, posteriormente, muros de concreto de un metro de altura que impiden el paso hacia la estación Zócalo del Metro, la cual permanece cerrada hasta nuevo aviso.

La medida afecta a cientos de ciudadanos que acudieron al centro a aprovechar las ofertas del Buen Fin.

Con estos bloqueos mejor quedarse en la casa, en mala hora se nos ocurrió venir al centro”, dijo Rosalinda, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

También fueron instalados bloques de concreto en los accesos a la Plaza de la Constitución.

La calle de la Palma también permanece cerrada.

Con esto “el cerco alrededor del Zócalo será total”, dijo un elemento de la Policía capitalina.

SHEINBAUM RESPALDA LIBERTAD DE PROTESTA

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que existe plena libertad de expresión en el país y afirmó que cualquier persona que desee participar en la marcha de hoy de la Generación Z, puede hacerlo sin restricciones, siempre y cuando la manifestación se desarrolle de manera pacífica y en un ambiente de respeto, evitando actos de violencia.

México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer. Siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, afirmó durante su conferencia mañanera de ayer.

Sin embargo, la mandataria dirigió su atención a los jóvenes planificadores y asistentes, al señalar que la convocatoria para la movilización ha sido impulsada y “levantada mucho” por grupos opositores, especialmente del PRI, el PAN y algunas personalidades de la Marea Rosa.

Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, el PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la Marea Rosa”, aseguró.

Enfatizó nuevamente en que los jóvenes participantes deberían conocer esa información, aludiendo a un análisis presentado el pasado jueves por su vocero Miguel Elorza, sobre la forma en la que se formó el llamado a la marcha.

El día de ayer (jueves) mi compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha”, dijo.

Además, reiteró que es fundamental que los asistentes sepan “cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir al menos estén informados”.

Apenas el pasado jueves, el coordinador de Infodemia y titular de la sección El Detector de Mentiras, Miguel Elorza, presentó en la conferencia de prensa mañanera un análisis sobre el impulso digital de la Marcha de la Generación Z, convocada para hoy sábado.

De acuerdo con el informe, la movilización habría sido promovida por una red coordinada de cuentas en redes sociales, impulsada por políticos, comunicadores e incluso expresidentes de México.

Podrá haber jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros, y eso es parte de la democracia, pero es muy importante que se sepa cómo se orquestó esta movilización. Hay pruebas de que muchos de los promotores nada tienen que ver con la Generación Z, sino que se trata de una operación política incluso financiada desde el extranjero”, sostuvo la presidenta el pasado jueves.

“UN PAÍS INFORMADO”

Desde Campeche, donde puso en marcha las obras de un acueducto en el estado, la presidenta Sheinbaum aseguró ayer que la gente sabrá reconocer lo que hay detrás de la manifestación.