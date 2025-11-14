Ejecutaron a dos en La Resurrección

Desde Puebla
Sujetos desconocidos ejecutaron a dos hombres en la calle Margarita Morán y Luis Córdova, colonia 2 de Marzo, junta auxiliar La Resurrección.
Las víctimas fueron identificadas como Ricardo “N” y Rubén “N”, de 30 y 52 años de edad, respectivamente.
Se presume un ataque directo.
You may also like
-
Roban once mil pesos a una mujer en Texmelucan
-
Instituto de Fisiología BUAP, referente nacional e internacional en la formación de científicos de alto nivel
-
Hoy y lunes estará cerrado el edificio de Finanzas
-
A partir del 1 de diciembre, adornos navideños en la fachada del palacio municipal: Clemente Gómez
-
Llega al Jardín de El Carmen la esencia de Oaxaca