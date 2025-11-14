Ejecutaron a dos en La Resurrección

Desde Puebla

Sujetos desconocidos ejecutaron a dos hombres en la calle Margarita Morán y Luis Córdova, colonia 2 de Marzo, junta auxiliar La Resurrección.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo “N” y Rubén “N”, de 30 y 52 años de edad, respectivamente.

Se presume un ataque directo.