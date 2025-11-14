Fallece Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano y campeón olímpico en México 68

LA JORNADA

Ciudad de México. Una de las grandes glorias del tenis mexicano, Vicente Zarazúa, murió este viernes a los 81 años, dejando un legado durante su época en la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968, realizados en el país cuando el deporte blanco era de exhibición sin formar parte del programa oficial.

Zarazúa, tío abuelo de Renata, considerada la mejor tenista del país del momento, compartió honores con Rafael “Pelón” Osuna, la leyenda del tenis nacional, para proclamarse campeones olímpicos en dobles en México 68.

Asimismo, fue compañero en dobles de Raúl Ramírez, otra figura del tenis tricolor, representando al equipo mexicano en la Copa Davis.