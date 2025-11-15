Llegó La “Esperanza” al Auditorio Nacional con Los Socios del Ritmo

Staff/RG

Con más de seis décadas de trayectoria y una historia que forma parte del ADN musical de México, Socios del Ritmo presentan su nuevo sencillo “Esperanza (En Vivo desde el Auditorio Nacional)”, una versión cargada de emoción y nostalgia que captura la energía y conexión que la agrupación comparte con su público.

Grabada durante su reciente presentación en el Auditorio Nacional, esta interpretación en vivo muestra la fuerza de una de las bandas más queridas de la música tropical mexicana. “Esperanza” revive el espíritu de unión y alegría que caracteriza a los Socios, pero también refleja el mensaje de fe, amor y resiliencia que siempre ha acompañado su música.

El tema forma parte del álbum Socios del Ritmo en Vivo desde el Auditorio Nacional, una celebración de su legado y su vigencia, con invitados especiales, arreglos renovados y una producción que rinde homenaje a su inconfundible sonido.

Con este lanzamiento, Socios del Ritmo continúan reafirmando su lugar como referentes del género tropical, trascendiendo generaciones y fronteras con su alegría y su mensaje positivo.

“Esperanza (En Vivo desde el Auditorio Nacional)” ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto con el video oficial en el canal de YouTube de Socios del Ritmo.